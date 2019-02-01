У американских высших чиновников поголовное раздвоение личности в связи с Крымом

Для американских высокопоставленных чиновников не является секретом, что Крым – это российская земля по сути и по духу.

Также никто в Вашингтоне не сомневается в результатах крымского референдума и в абсолютной справедливости и легитимности волеизъявления крымчан.

Вместе с тем, международная политика Соединённых Штатов направлена на полное подавление России как глобального игрока на мировой арене. Поэтому чиновники вынуждены и обязаны публично декларировать антироссийские тезисы, в том числе и якобы украинскую принадлежность Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я в Америке встречался с довольно высокопоставленными людьми. Они говорят, что Крым – это Россия. Они это понимают и уверены, что в Крыму крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, потому что там 80% русских живет, поэтому они не могли иначе проголосовать», – рассказал Аксаков и добавил, что, вместе с тем, официальная позиция Вашингтона обязывает их публично говорить обратное.

«На трибуне они поливают грязью Россию, а спускаясь с нее, тут же говорят, что все понимают, но это политика», – заключил Аксаков.

Что по этому поводу должны думать крымские радиослушатели – огорчаться или, может быть, радоваться – глава комитета Госдумы не пояснил.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.02.19

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