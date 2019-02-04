Крым и Севастополь демонстрируют разную динамику преступности

В 2018 году в Крыму и Севастополе всего зарегистрировано приблизительно одинаковое количество преступлений в расчёте на 1000 человек населения.

Однако, если в Крыму зарегистрированная преступность демонстрирует положительную динамику, то в Севастополе идёт на убыль.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные содержатся в опубликованных Генпрокуратурой РФ итогах состояния преступности в стране в прошлом году.

Согласно прокурорской статистике, в Республике Крым зарегистрировано всего 22 414 преступлений. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 3,2%. Предварительно расследовано 12 005 преступлений – на 4,5% меньше предыдущего отчётного периода. Нераскрытых преступлений оказалось на 10% больше – 9 776.

Что касается особо тяжких преступлений, то их в Крыму совершено на 1.2% меньше – 4533. Однако предварительно расследуется всего 2180 и меньше, чем в прошлом году – на 2,1%. Остались нераскрытыми 2207 особо тяжких преступлений – увеличение на 12.8 процента.

В соседнем субъекте федерации, Севастополе, зарегистрировано 4083 преступления: на 16 процентов меньше прошлогодних показателей. Предварительно расследовано 2414 – на 8,3% меньше. Вместе с тем, раскрываемость выросла на 15,3% (1639)

Особо тяжких преступлений в Севастополе зарегистрировано 959 – на целых 20% меньше прошлого года. Однако предварительно расследуется на 29% меньше (452), при том, что раскрываемость, в сравнении с Крымом, упала незначительно – на 0,7%.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.19

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