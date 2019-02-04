Частная разведка США: Повод для следующего вторжения России на Украину не изменился с крымских событий

Россия пока не будет пробивать сухопутный коридор от Мариуполя к Одессе и Приднестровью, так как для Кремля в текущий момент в этом нет стратегической нужды.

Новое вторжение России в «Незалежную» возможно, но в единственном случае: если Украина войдёт в НАТО или возникнет опасность прямого размещения баз Альянса на её территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Радио «Свобода» рассказал экперт американской частной разведывательно-аналитической компании Юджин Чаусовский.

По его словам, если Россия сразу ограничилась Крымом и не пошла дальше, то сейчас тем более не станет проявлять инициативу по присоединению новых территорий.

«Если бы Россия собиралась сделать настолько серьёзный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. Учитывая, что за последние год-два ситуация всё же стабилизировалась, маловероятно, что Россия предпримет такие действия», – рассуждает эксперт.

Вместе с тем, Чаусовский убеждён, что Москва, не желая по своей инициативе ввязываться в затратный конфликт, всё же готова в крайнем случае пойти на вторжение, если действия Киева вновь спровоцируют стратегические угрозы для существования России, как это было с угрозой потери базы ВМФ в Крыму и заменой её на американскую.

«Я не думаю, что прямое вторжение является выгодным (для России) сценарием. Это последний вариант, который Россия выберет, только если она почувствует прямую угрозу, связанную с Украиной – например, если она войдёт в состав НАТО», – предупредил эксперт.

Однако, Чаусовский не упомянул ещё один повод для начала прямых действий России против Украины.

Напомним, ранее президент Путин предупредил о катастрофических последствиях для украинской государственности в случае начала военного наступления Киева на Донбасс.

Симферополь, Иван Капустин

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