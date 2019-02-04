Германия вынудила Россию изменить мероприятие с участием ректора Крымского университета

Берлин отказался участвовать в очередном российско-германском форуме образовательных и научных организаций в Казани, намеченном на 4 февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в МИД РФ.

Немцам не понравилось участие в конференции ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

Берлин потребовал от Москвы отказать в присутствии на форуме Фалалеева, так как Германия не признаёт российский статус Крыма.

В результате МИД РФ сейчас занимается тем, что срочно пересматривает формат конференции. Возможно, встрече придадут неформальный статус.

Что касается, ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрея Фалалеева, то он будет присутствовать на форуме, несмотря на демарш официального Берлина.

«Теперь я просто должен прилететь на форум, своими глазами увидеть и понять, что на самом деле происходит. Форум состоится, но его проведут в несколько ином формате. Сегодня прилетаю в Казань в два часа ночи», – сообщает пресс-служба университета со ссылкой на Фалалеева.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.19

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