Доренко назвал крымчан людьми без корней и без родины

Радиоведущий и видеоблогер Сергей Доренко устроил очередной медиаскандал в своей циничной манере, на этот раз обидев крымчан.

Родившийся в древней Керчи и, по-видимому, нисколько этим не фактом не дорожащий, Доренко заявил, что не любит Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою нелюбовь к полуострову и пренебрежение к крымчанам журналист высказал в собственном видеоблоге.

Доренко решил, что имеет право судить о Крыме и крымчанах, поскольку там однажды родился.

«Я не очень люблю Крым. Это моя Родина. Я керчанин. Поэтому я имею, наверное, право говорить о Крыме… Мне не нравится… Я не люблю Крым. Говорят: «Поедешь в Крым?». Отвечаю: «Хватит того, что я там родился». Мне вот так хватит», – объявил Доренко, проведя рукой по горлу.

Кроме того, российский радиоведущий для оправдания своего отношения к крымчанам решил воспользоваться самыми банальными штампами антикрымской и антироссийской пропаганды.

«Крым – это люди без корней. У них нет могил. Это же все люди, которые заселились после эвакуации. Из эвакуации приехали люди после войны. Из разных регионов. Они не крымчане. У них там нет корней, могил, прошлого, нет ничего. А потом туда старались военные перевестись в Крым на последние годы службы, чтобы уйти в отставку. То есть, это военные отставники, их дети и люди из эвакуации. Моя бабушка приехала из эвакуации. Все население Крыма – это как бы люди без корня», – заявил Доренко.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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