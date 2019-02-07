В Феодосии 500 студентов лишились вуза

Прокуратура Крыма приостановила деятельность Феодосийской финансово-экономической академии. Причина – отсутствие российской лицензии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», выдворение студентов из вуза прокуратура Феодосии объяснила нарушением их прав владельцами образовательного учреждения, а также защитой российских законов.

«С 1 сентября 2018 года осуществлялась образовательная деятельность без лицензии, в связи с чем прокуратурой Феодосии в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Руководителю образовательной организации внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, образовательная деятельность приостановлена», – сообщает Крыминформ со ссылкой на прокуратуру Крыма.

В прокуратуре уверяют, что жалобу на руководство вуза написали сами студенты. Просили ли при этом студенты совсем закрыть учебное заведение, не уточняется.

В надзорном ведомстве добавили, что на юрлиц наложены штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а УМВД Феодосии поручена проверка по факту нарушения прав студентов.

Гава министерства образования Республики Крым Наталья Гончарова поспешила переложить всю ответственность на руководство частного образовательного учреждения, отметив, что у них было четыре года на приведение всех документов в соответствие с российским законодательством.

«Ситуация, сложившаяся в академии, в полной мере находится в зоне ответственности руководства учреждения. Академия не имела права осуществлять набор студентов в 2018 году, не имея положительного лицензионного заключения. Заложниками халатного отношения руководства частной образовательной организации стали 466 студентов», – заявила Гончарова, не уточнив, почему Минобраз Крыма, будучи в курсе ситуации, сам четыре года дожидался, когда халатность юрлиц приведёт к выдворению на улицу полтысячи студентов.

В данный момент Минобраз ведёт срочные переговоры с Крымским федеральным университетом о переводе туда студентов Феодосийской академии.

«КФУ принял решение принять их на обучение в порядке перевода. Кроме того, сохранить стоимость обучения, указанную в договорах студентов Феодосийской финансово-экономической академии, которая, к слову, на порядок ниже, чем в КФУ. Однако для того, чтобы феодосийские студенты смогли воспользоваться предложенной поддержкой, руководство академии должно было собрать полный пакет документов на обучающихся и передать его в КФУ», – цитирует Крыминформ пресс-службу министерства образования.

Насколько КФУ готов к неожиданному единовременному приёму такого количества новых студентов без ущерба для собственной деятельности, также не сообщается.

А пока всё зависит от того, насколько быстро ректор Феодосийской академии Андрей Саливанов соберёт все необходимые документы: приказы, академсправки, договоры и личные дела.

Однако и этого может оказаться не достаточно.

«Судя по всему, у разных вузов разночтения в форме оформления документов. Я постараюсь с коллегами прийти к пониманию сроков работы и вашего перевода. Вас прошу не переживать, мы придем к соглашению, к решению вопроса разночтения в документах, и я доложу вам об этом. Мы делаем все и доведем все до конца, чтобы ваши все условия и права были сохранены», – успокаивает студентов ректор Саливанов.

Как только весь пакет документов будет готов и согласован, зачисление оставшихся без вуза студентов пройзойдёт за «два-три дня», уверяют в крымском минобразе. Срок который отпущен на перевод, ограничен до 20 марта 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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