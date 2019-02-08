Кадыров вступился за зама его постпреда в Крыму после вооруженной драки в Саки

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о задержании в результате потасовки заместителя постпреда республики в Крыму Исы Хачукаева Мурада Саидова. Кадыров заявил, что поручил разобраться в ситуации депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму.

По его словам, оба участника конфликта – чеченцы. Он добавил, что они давно знакомы и поддерживали деловые отношения. Глава региона также сообщил, что разногласия между мужчинами возникли из-за «взаимных претензий по бизнесу». Он также отметил, что изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые разрешительные документы.

«Отдельные СИИ пишут, что в Саки задержан заместитель постпреда ЧР в Крыму Мурад Саидов. При этом утверждается, что причиной задержания «стал отказ передать долю бизнеса», а у Саидова изъяты стрелковое оружие и боеприпасы. По полученной информации изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы. У нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия. Его владение и ношение с соблюдением закона, не является преступлением. Оба участника инцидента чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствие с законом. Что касается должности заместителя, то Мурад Саидов был одним из помощников постпреда на общественных началах», – написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Радиостанция «Говорит Москва» в четверг со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что в Крыму по подозрению в вымогательстве задержан некий Мурад Саидов, помощник представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева. По данным радиостанции, задержание произошло в ресторане в городе Саки, после анонимного звонка в полицию о драке в заведении. Как сообщалось в публикации, приехавшие на вызов правоохранители обнаружили вооруженных людей, избивавших чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. По данным источника радиостанции, причиной конфликта стал отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе. Также, согласно публикации, у задержанных было изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 07.02.19

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