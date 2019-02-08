Крымчане получат возможность пересылать деньги по номеру телефона

В Крыму заработает система быстрых платежей (СБП) Центробанка. Это значит, что жители полуострова смогут пересылать деньги по номеру телефона. По словам экспертов, технология может решить проблему санкционной изоляции региона.

В пилотном запуске проекта участвуют 12 банков. Всего ожидается участие не менее 40 кредитных организаций. Об этом рассказали в крупнейшем банке Крыма – РНКБ, который планирует присоединиться к сервису. В России система заработает с 28 февраля, на полуострове она начнет действовать «в течение первого полугодия», пишут «Известия».

Как известно, после присоединения Крыма к России из-за санкционных мер, введенных странами Запада, на полуострове не работают международные системы Visa и MasterCard. Внедрение СБП даст возможность людям быстро переводить средства друзьям и родственникам и в других регионах РФ.

Эксперты считают, что новая технология поспособствует развитию безналичных платежей, что обязательно скажется на приросте турпотока, а также благотворно повлияет на малый и средний бизнес в Крыму.

Аналитики прогнозируют, что объем перечислений через СБП в первый год может составить примерно 5-10 трлн рублей.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 08.02.19

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