Оснащённый «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» готовится к стрельбам в Чёрном море

На борт корабля Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Севастополе поднялся командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Цель прибытия – проверка боевой готовности фрегата перед выходом в море и предстоящими стрельбами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В рамках данной проверки проводится показной приём специальной курсовой задачи и обучение должностных лиц управления, корабельных объединений и соединений флота», – заявил начальник отдела Алексей Рулёв.

Кроме командующего, в показном приёме приняли участие его заместители, командиры кораблей, начальники отделов, отделений и служб флота – всего около 200 военнослужащих.

Сообщается, что на занятиях до военнослужащих флота доводятся основные требования по подготовке кораблей к выполнению боевых задач по предназначению.

Также проводятся учения по противовоздушной обороне фрегата и по борьбе за живучесть корабля при пожаре и других боевых повреждениях.

После предварительной подготовки в бухте, поставлена боевая задача по выходу кораблей ЧФ и фрегата «Адмира Эссен» в море для выполнения практического комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по различным целям.

Напомним, в состав Черноморского флота РФ входят сторожевые корабли (фрегаты) «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» – оба оснащены ракетными комплексами «Калибр».

«Адмирал Григорович» совершал пуски крылатых ракет «Калибр» из Средиземного моря по террористическим группировкам в Сирии в ноябре 2016 и в июне 2017 года.

«Адмирал Эссен» применил «Калибры» по укрытиям террористов в Сирии в мае, июне и сентябре 2017 года.

В сентябре 2018 года корабль принял участие в масштабных учениях ВМФ РФ в Средиземном море.

Как сообщал «Новый День», Украина готовит новый поход военных судов через Керченский пролив в Азовское море под прикрытием кораблей НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.02.19

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