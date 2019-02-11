Кубанский сутенёр организовал в Феодосии притон с африканками

Правоохранители Феодосии схватили организатора притона для оказания секс-услуг. Им оказался 39-летний житель Краснодарского края.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об это сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе санкционированного судом осмотра домовладения, арендуемого гражданином, был выявлен факт предоставления девушками услуг интимного характера за денежное вознаграждение», – пояснили в ведомстве.

Ранее гражданина уже задерживали на Кубани за вовлечение женщин в занятие проституцией.

Потеряв «бизнес» в Краснодарском крае, мужчина решил открыть притон в Крыму в одном из частных домов.

Сотрудники уголовного розыска Феодосии обнаружили в доме четырех девушек в возрасте от 20 до 35 лет, две из которых оказались гражданками одного из государств в Западной Африке.

Женщины пояснили, что принимали клиентов как на дому, так и выезжали на «заказы» по адресам.

Организатор притона обещал им «хорошие заработки».

На интим-эскортниц уже составлены административные протоколы. В ходе разбирательства выяснилось, что африканки находятся в РФ нелегально. Судом уже принято решение о их депортации на родину.

Задержанному грозит лишение свободы до 5 лет по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба МВД Крыма

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