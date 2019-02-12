В Крыму превышен эпидемический порог по ОРВИ – закрываются классы и детские группы

В Крыму предпринимаются срочные меры в связи с резким ростом распространения острых респираторных вирусных инфекций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом информирует межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«В Республике Крым в период с 4 по 10 февраля 2019 года заболело респираторными инфекциями 8 499 человек, показатель на 10 тысяч населения – 44,4. Относительно к эпидемическому порогу заболеваемость выше на 15,3%», – сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наиболее значительный прирост заболеваемости отмечен среди детей от 7 до 14 лет в Крыму – и в возрасте 3-6 лет в Севастополе.

В то же время, в Севастополе за прошедшую неделю заболело 2113 человек, относительно к эпидпорогу заболеваемость ниже на 18,6%, сообщают в ведомстве.

«В связи с превышением в Крыму эпидемического порога по заболеваемости респираторными инфекциями с 11 февраля межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым будет проводиться ежедневный мониторинг уровня заболеваемости с целью своевременного введения ограничительных мероприятий», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Продолжает увеличивается доля вирусов гриппа А, преимущественно типа А (H3N2).

Сообщается, что в ряде регионов внесены изменения в работу образовательных и дошкольных учреждений. Закрыты занятия в ряде школ и детских садов.

«За прошедшую неделю в Крыму частично учебный процесс приостанавливался в 10 школах, в которых на карантин были закрыты 20 классов, в трех дошкольных учреждениях закрыты семь групп. В Севастополе в 20 школах города были закрыты 39 классов, в 12 дошкольных учреждениях – 21 группа. Полностью закрыта одна школа в Первомайском районе Республики Крым», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Симферополь, Иван Капустин

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