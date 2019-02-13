В Севастополе осуждён полицейский за убийство двух людей в ДТП

Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обвинение доказало вину полицейского, который допустил грубое нарушение ПДД со смертельным исходом.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264УК РФ (нарушение лицом, управляющем автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", – говорится в сообщении прокуратуры города Севастополя.

«Установлено, что в августе 2016 году мужчина, управляя автомобилем «Mitsubishi Lanser X» в направлении от Балаклавского шоссе к дому № 48 по улице Новикова, в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21093.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир ВАЗ 21093 скончались на месте.

Балаклавский районный суд города Севастополя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года», – сообщает старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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