Немецкое издание: «Аннексия Крыма» – это пропагандистская уловка Запада

Присоединение Крыма к России юридически не является аннексией, так как не соответствует принятым в международном праве чётким трактовкам данного понятия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на страницах немецкого издания «Heise» рассказал эксперт Вольфганг Биттнер со ссылкой на философа права и юриста-международника из Германии Райнхарда Меркеля.

По мнению Биттнера, после переворота на Украине и последовавших крымских событий в своих действиях Россия не сделала ни одного конкретного шага, который подпадал бы под определение «аннексии».

Своё утверждение аналитик подтверждает экспертным заключением, которое приводит юрист и философ права Райнхард Меркель в газете «Франкфуртер альгемайне».

«Аннексией в международном праве называется насильственное присоединение некой территории вопреки воле государства, которому она принадлежит, к другому государству. Аннексии нарушают запрет на применение насилия в межгосударственных отношениях – основополагающую норму правового миропорядка. Как правило, они осуществляются в режиме «вооруженного нападения» – самой тяжкой форме противоправных действий в межгосударственных отношениях. В таком случае они, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, дают право подвергшемуся нападению государству применить военную силу в целях самообороны и запросить помощь третьих государств. Это право на войну без разрешения со стороны Совета Безопасности ООН», – цитирует профессора Биттнер и доказывает, что к действиям России в Крыму всё это не имеет отношения.

«Если бы при присоединении Крыма речь шла об аннексии, то Украина была бы вынуждена обороняться от Российской Федерации, а третьи страны, например, США, имели бы право прийти ей на помощь без мандата ООН. Это означало бы открытую войну против России – но этого не произошло. Потому что аннексии просто не было. Райнхард Меркель в связи с этим предостерегает от слишком вольной трактовки термина «аннексия» и приходит к выводу: «Конечно, это абстрактное определение дает большое пространство для трактовки. И одна из трактовок позволяет Западу обвинять Россию в агрессивных действиях, которыми он оправдывает собственное возмущение. Но это пропаганда. То, что произошло в Крыму, называется иначе: сецессия», – пишет эксперт.

«Сецессия в международном праве означает отделение определенной территории от государства «с целью создания нового суверенного государства или объединения с другим государством». Именно это и произошло в Крыму, причем после заранее подготовленного другими государствами, в частности США, кровавого путча против легитимного правительства Януковича в Киеве.

Тот факт, что в этой «смене режима» решающую роль сыграли США, в чем призналась еще тогдашняя уполномоченная Госдепартамента США по Украине Виктория Нуланд (Victoria Nuland), подтвердил президент США Барак Обама в интервью «Си-эн-эн» (CNN) 1 февраля 2015 года. По поводу так называемой «аннексии» Крыма Россией он сказал: «Путин принял решение по поводу Крыма не потому, что имел какую-то особую стратегию, а просто потому, что для него стали неожиданностью протесты на Майдане и бегство Януковича, после того как мы договорились о передаче власти».

Непосредственно после «смены режима» в Киеве путчисты ввели запрет на использование русского языка в качестве второго на территории Украины (позднее это решение было отменено). Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призналась, что «готова брать автомат и идти стрелять этому подонку (Путину) в лоб» и «мочить этих кацапов чертовых (русских)». Лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок в свою очередь призывал бороться с «русскими и еврейскими свиньями и другой нечистью».

В таких условиях в Крыму, конечно же, возникли сепаратистские настроения, что в итоге и привело к сецессии. Следует констатировать: насильственного присоединения Крыма к России не было – после государственного переворота состоялся референдум, в котором приняли участие 83% имевших право голоса жителей, и около 80% высказались за присоединение к России.

За референдумом последовало провозглашение государственной независимости, и лишь затем Автономная республика Крым подала запрос на вхождение в состав Российской Федерации, который та удовлетворила. Таким образом, это было мирное отделение Крыма от киевской Украины, в парламенте которой до сих пор присутствуют фашисты», – заключает Биттнер.

Кроме того, эксперт утверждает, что «отделение Крыма и последующий референдум прошли вполне в соответствии с международным правом, а вовсе не в его нарушение, как утверждают большинство стран. А поскольку украинская конституция не действует в России, та имела право согласиться на вступление Крыма в ее состав».

Перевод полного текста эксперта в немецкой газете «Heise» размещён на странице издания «Иносми».

Симферополь, Иван Капустин

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