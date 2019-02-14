В Крыму предложили внести упоминание России в республиканский гимн

В тексте гимна Республики Крым отсутствуют слова о России и Крымской весне, а сам текст сложен для воспроизведения под музыку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников.

Депутат выступил с предложением исправить текст таким образом, чтобы в нём упоминалось «возвращение Крыма в родную гавань – в Россию».

«К сожалению крымский гимн очень трудно спеть на музыку гениального Караманова, (помню, как спотыкался при первом исполнении Юрий Богатиков), да и содержание текста после «Крымской весны» и возвращения Крыма в родную гавань – в Россию, требует изменений... Сегодня о России в этом тексте нет ни слова. Пора объявлять конкурс на новый текст крымского гимна... Есть другие мнения?», – обратился к крымчанам Шувайников.

Фото со страницы пользователя Фейсбук Сергея Шувайникова

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