В Крыму инспектор ГИБДД попал под уголовное дело

МВД по Республике Крым проводит проверку в отношении сотрудника ДПС, который подозревается в получении взятки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике Крым задержан инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД, который подозревается в получении взятки. По предварительным данным, сотрудник, находясь на суточном дежурстве, получил сумму в 35000 рублей за непривлечение к административной ответственности от одного из нарушителей правил дорожного движения», – уточняется в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по Республике Крым в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

«По данному факту в МВД по Республике Крым назначена и проводится служебная проверка. В случае, если вина сотрудника подтвердится, его ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом», – отмечает пресс-служба ведомства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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