Ордена не достоин: для Порошенко отольют «медаль Иуды»

В Донецкой народной республике решили, что президент «Незалежной» Пётр порошенко своими антигуманными и агрессивными действиями в отношении соотечественников в Донбассе «заслужил» награждения «медалью Иуды».

До «ордена Иуды», как его предшественник предатель гетман Мазепа, Порошенко, видимо, пока «не дотянул».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава центрального исполкома движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

По словам участников движения, «медаль» будет изготовлена из осколков украинских снарядов, собранных активистами в Донбассе.

Идею общественникам подсказали постоянно подвергающиеся украинским артобстрелам жители прифронтовых сёл, к которым активисты выезжают пообщаться и оказать помощь. Таким образом, дончане хотят символично вернуть украинскому президенту выпущенные по его приказу смертоносные снаряды на их головы.

«Мы долго думали, каким образом это можно сделать, и появились интересные предложения от тех же самых жителей сделать медаль, медаль Иуды из этих осколков», – цитирует Муратова РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», по мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, России не избежать войны с Украиной за Донбасс.

Бывший командир ополчения уверен, что Донбасс ждет новое и уже полномасштабное военное столкновение с Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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