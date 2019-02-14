В Крыму у гражданина Украины изъяли Hummer

Гражданин Украины проигнорировал платёж в таможенную кассу за ввезённый на территорию Крыма внедорожник Hummer и лишился дорогого авто.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«Изъят лимузин Hummer H2 с территории предприятия Симферополя за неуплату более 3-х млн рублей таможенных платежей», – поясняется в сообщении.

«Автомобиль стоимостью более 9 млн рублей был ввезен через Крымскую таможню гражданином Украины в 2016 году с обязательством обратного вывоза до февраля 2017 года. По истечении срока беспошлинного пребывания автомобиль не покинул зону Евразийского экономического союза», – объяснили в таможне.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Сообщается, что иностранные граждане с автомобилем, зарегистрированным в странах, не входящих в ЕАЭС, могут беспошлинно ввозить автомобиль на территорию государства Союза только для личного пользования и на срок, не превышающий их разрешённого временного пребывания. В ином случае, они обязаны платить таможенный взнос.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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