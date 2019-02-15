Поезда на Москву принесли наибольшую прибыль украинской Ж/Д

Пассажирские железнодорожные направления на Москву из различных городов Украины вошли в ТОП-5 самых прибыльных заграничных маршрутов «Укрзализницы» («Укржелдороги) по итогам 2018 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в пресс-службе украинской транспортной компании.

Традиционно возглавил список самых прибыльных направлений поезд № 5/6 Киев – Москва, средняя пассажирская наполненность которого составила 72%. Прибыль маршрута достигла 120 млн гривен (4,4 млн долларов).

Как сообщили в «Укрзализнице», поезда на Москву остаются самыми рентабельными, несмотря на то, что на них, так же как и на европейские направления, не действуют скидки.

В топ-5 самых прибыльных маршрутов вошли также поезда Одесса – Москва (наполненность 85 %, прибыль – 56 млн гривен (2,1 млн долларов)), Ковель – Москва (наполненность 80 %, прибыль – 30 млн гривен (1,1 млн долларов)), Николаев – Москва и Киев – Санкт-Петербург, ссылается на данные украинской ЖД издание «Экономика сегодня».

В первом полугодии прибыль «Укрзализницы» на российском направлении составила 177,58 млн гривен (6,5 млн долларов). В лидерах были поезда Киев – Москва и Львов – Москва.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины решило засекретить планы, касающиеся железнодорожного сообщения с Россией.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство в очередной раз рассматривает вариант отмены всех поездов, следующих в Москву. Остановить движение предполагалось зимой 2018/2019 года.

Эксперты сразу предупредили, что проект угрожает похоронить «Укрзализныцию»: на украинских железных дорогах прибыльным является только московское направление: в 2017 году поезд «Киев – Москва» принес 154 миллиона гривен прибыли – около 330 миллионов в рублевом эквиваленте. Вторым из самых прибыльным стал поезд «Одесса – Москва»: благодаря ему «Незалежная» получила 98 миллионов гривен – более 210 миллионов рублей.

Поскольку в России работает более 3 млн граждан Украины, предложения министерства вызвало широкий общественный резонанс и, в основном, крайне отрицательную реакцию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.02.19

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