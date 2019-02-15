В «Приватбанке» заявили, что отсудили у России $1 миллиард за Крым

Бывший банк олигарха Коломойского, а ныне государственный «Приватбанк» уверяет, что Арбитражный суд в Гааге встал на его сторону в споре за якобы потерянные в Крыму активы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом обнародовала пресс-служба банка.

«Арбитражный суд признал, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», – сообщают в пресс-службе.

В «Приватбанке» утверждают, что суд взыскал с России миллиард долларов, хотя официальная информация о сумме «компенсации» пока не опубликована.

Напомним, что иск банком был подан в голландский арбитражный суд в Гааге в 2015 году, сразу после насильственной приватизации. Ранее «Приватбанком» владел одиозный олигарх Игорь Коломойский.

После присоединения Крыма к России, крымские вкладчики банка лишились своих средств, так как украинская сторона их заблокировала. Сегодня власти Крыма распродают национализированное на полуострове имущество Коломойского, чтобы возместить ущерб жителям.

Напомним, в украинском «Приватбанке» вклады, превышающие 700 тыс рублей, имели 9 тысяч крымчан. Общая сумма составляла 5,3 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», в январе Верховный суд Украины разрешил Апелляционному суду Киева исполнять на территории «Незалежной» решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, которая обязала Россию компенсировать убытки группе украинских компаний, потерявших свои активы в Крыму.

В ответ дочки российских банков резко ограничили выдачу денег украинским клиентам. Нацбанку «Незалежной» пришлось выступить по этому поводу со срочным заявлением, дабы успокоить население.

Кроме того, Минюст России заявил, что не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге и обжаловал его уже в Апелляционном суде Гааги.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.19

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