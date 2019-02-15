Партбилет на стол! Британца исключили из партии за тягу к Крыму

Депутата Европарламента и зампреда Либертарианской партии Великобритании Билла Этриджа вынудили покинуть ряды политической организации за намерение посетить Ялтинский экономический форум в российском Крыму.

Кроме того, строгое руководство припомнило товарищу по партии, что он уже однажды посетил Крым без разрешения в прошлом году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило Би-Би-Си со ссылкой на лидера британских либертарианцев Эндрю Уизерза.

По словам Уизерза, своими действиями Этридж нанёс непоправимый ущерб репутации партии.

Однако сам Билл Этридж недолго оставался беспартийным и уже вступил в партию «Brexit».

Данная политическая организация – новичок в Европарламенте, она создана в январе 2019 года бывшими членами Партии независимости Великобритании (UKIP).

Информация о переходе Этриджа в «Brexit» размещена на сайте Европарламента.

Повлиял ли инцидент на планы политика посетить форум в Ялте – Би-Би-Си не сообщает.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.19

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