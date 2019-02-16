Украина собирается вытеснить Россию с европейского газового рынка

Украина может заменить Россию на газовом рынке Европы Правда, для этого придется увеличить объемы добычи.

С амбициозным проектом в соцсетях выступил экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в рамках своей предвыборной программы в качестве претендента на пост президента Незалежной.

До этого он заявлял, что Украина может стать для Европы чем-то вроде Техаса для Америки. «Колоссально богатейшая страна, но сюда нужны инвестиции, – цитирует Таруту РБК. – Инвестиции от трех до пяти миллиардов полностью нас обеспечивают самодостаточно газом».

Эксперты заявление кандидата в президенты Украины уже раскритиковали, напомнив, что объем ежегодной добычи газа на Украине составляет около 19 миллиардов кубов, а Россия в 2018 году поставляла в дальнее зарубежье 200 миллиардов кубометров. Так что, даже если Украина увеличит добычу в 2,5 раза, как прогнозирует Тарута, то на экспорт сможет отправлять не более 20 млрд, а все остальное придется тратить на собственные нужды.

Говорить о замещении России на европейском рынке в таких условиях смешно, считают специалисты.

Киев, Игорь Юров

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