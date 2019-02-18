Украинские беспилотники нанесли удары по Донецку

Утром в центре Донецка сработали три безоболочных взрывных устройства, сброшенные, по данным военных ДНР, с беспилотников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

«Сегодня около 9-00 утра в центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва на бульваре Пушкина, третий рядом с перекрестком Пушкина/РККА.

На месте работают следственные органы. По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника», – сообщил Безсонов.

Факт взрывов подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК ДНР заявили, что взрывные устройства были обёрнуты в медную фольгу и добавили, что взрывы произошли вблизи школы, места базирования наблюдателей СММ ОБСЕ в гостинице «Парк Инн» и возле административных зданий руководства ДНР.

«На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора ЭДПр (электродетонатор для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения)», – уточнили в СЦКК.

Сообщается, что пострадавших среди жителей нет, здания не повреждены

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.19

Американо-украинские манёвры в Чёрном море предусматривают решение «внезапных задач». / Крымский историк: Донбасс имеет право на присоединение к России. / Из школ и библиотек Крыма изымут скандальный учебник для десятиклассников. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»