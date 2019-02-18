Коммунисты потребовали закрыть телепрограмму с рекламой блюд «украинского Крыма»

Партия «Коммунисты России» потребовала от Роскомнадзора закрыть кулинарную программу «Мастер Шеф» на телеканале Ю за русофобский контент.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление по этому поводу опубликовала пресс-служба партии.
«16 февраля в этой гнусной программе с 18.30 до 19.15 демонстрировалось в виде кулинарного изыска блюдо в виде карты Украины, и почему-то на данной «карте» в составе этого государства находилась российская территория, Республика Крым. Это возмутительно, это грубая провокация, которая должна быть немедленно пресечена», – приводит слова зампреда партии радиостанция «Говорит Москва».
Кроме прочего, коммунисты обращают внимание на антироссийскую направленность содержания передачи телеканала, назвав её «идеологической диверсией и медиа-провокацией».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 18.02.19
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