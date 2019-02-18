Украина объявила о преследовании участников самообороны Севастополя

Украинская нацполиция несуществующей «Автономной республики Крым» заявила, что установила и объявила в розыск руководство и участников севастопольской дружины самообороны «Рубеж» за «противоправные» действия в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба украинского управления так называемой Нацполиции по «АРК» и Севастополю.

Сообщается, что «правоохранители разыскивают руководителя и членов незаконного вооруженного формирования «Рубеж», которые в марте 2014 года действовали на территории Севастополя и принимали участие в захвате украинских кораблей».

Следователи якобы уже установили девять лиц, которые подлежат задержанию.

«Руководителю НВФ «Рубеж» сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса («руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия»), за что предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

«Следствие установило 9 «бойцов» «Рубежа», которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины «Хмельницкий», разведывательного корабля «Славутич», военных частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блок-постов.

Этим девятерым подозреваемым инкриминируется уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса («участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования»), за что предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы», – говорится в заявлении.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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