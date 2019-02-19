Старалась как могла: Украина нанесла России экономический ущерб на $775 миллионов

Министерство экономического развития РФ поставило Украину на третье место вслед за США и ЕС по нанесённому санкционному ущербу России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в опубликованной на сайте министерства презентации «О работе по устранению барьеров на внешних рынках».

Убытки в 775 миллионов долларов, нанесённые действиями Украины, уступают только США и всем странам ЕС.

Американский ущерб в Минэкономразвития РФ оценили в 1,17 миллиарда долларов, а убытки от санкционной политики Евросоюза – в 2,42 миллиарда долларов.

Вместе с тем, по общему количеству ограничительных мер, введённых против России, Украина вырвалась на второе место. Всего таких мер в российском министерстве насчитали 22.

Напомним, по данным экспертов, обратный ущерб самой Украины от введения антироссийских санкций исчисляется миллиардами долларов (вместе с косвенными – в десятки миллиардов). К этому стоит добавить и два пакета антиукраинских санкций, введённых правительством Дмитрия Медведева.

В результате конфликта в Азовском море Украина понесла прямые убытки в 10 миллиардов гривен (357 миллионов долларов).

Тем не менее, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в прошлом году наблюдался значительный рост взаимного экспорта и импорта между Россией и Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.19

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