«Это будет неприятно»: синоптики рассказали о погоде в Крыму на 23 февраля

В День защитника Отечества в Крыму ударят морозы.

Резкое похолодание будет сопровождаться метелями и порывистым ветром с северо-востока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила руководитель республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«В День защитница Отечества в Крым придет настоящая зима – у нас резко похолодает на 10-12 градусов. Снег будет, метель, штормовой северо-восточный ветер со скоростью 17-20 м/с, на дорогах образуется гололедица. Это будет неприятно», – цитирует Любецкую РИА Новости.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье в Крыму по ночам ожидается до минус 10 – 15 градусов мороза. Днём – минус 3 – 8.

Любецкая уточнила, что традиционно при северо-восточном ветре температура окружающего воздуха ощущается намного ниже фиксируемых значений.

Морозы с метелями будут господствовать в Крыму до понедельника, после чего, с 25 февраля, похолодание начнёт постепенно отступать.

«С понедельника морозы начнут ослабевать и до конца месяца погода наладится», – пообещала синоптик.

Симферополь, Иван Капустин

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