В России учредят День воинской славы – День полного освобождения Крыма и Севастополя

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект об установлении памятной даты – День полного освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск 12 мая 1944 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», среди инициаторов учреждения новой праздничной даты депутат Госдумы от Крыма наталья Поклонская.

Парламентарии отметили, что захвату и удержанию Крыма и Севастополя гитлеровская Германия придавала особое стратегическое и политическое значение. Значительные силы Красной армии были направлены на освобождение полуострова и проявили массовый героизм.

Кроме того, в 2019 году отмечается 75-летняя дата со дня полного освобождения Крыма и Севастополя.

«Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров», – подчёркивают депутаты.

«Настоящий законопроект разработан с целью дополнить существующий Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» днем воинской славы 12 мая – День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск (1944 г.)», – указано в пояснительной записке к документу.

«Принятие федерального закона будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине», – отмечается в законопроекте.

Симферополь, Иван Капустин

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