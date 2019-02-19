Черноморская рыба, мидии и устрицы могут нанести серьезный вред здоровью человека, если употреблять их регулярно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подкожном жире погибших дельфинов, включая животных, которые выбрасывались живыми, были обнаружены высокие концентрации хлорорганических соединений (ХОС), в том числе, полихлорбифенилы (ПХБ), пестициды гексахлоран ГХЦГ и дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ).

«Были исследованы пробы, собранные нами от 7 погибших дельфинов, среди которых были две азовки, три белобочки и две афалины. Загрязнители были обнаружены в каждой из них. Во всей выборке доминирующим хлорпестицидом был ДДТ. В целом, сравнение с данными конца ХХ века показало существенное снижение концентрации ДДТ и ГХЦГ в ворвани азовки и афалины. В то же время, концентрации гексахлорбензола (ГХБ) у всех трех видов черноморских китообразных не изменились. Содержание ПХБ в ворвани детенышей азовки снизилось по сравнению с данными 1993 г., но существенно не изменилось у белобочки и афалины.

Несмотря на запрет в большинстве стран причерноморского региона на производство и использование ХОС, спустя 30 лет они по-прежнему загрязняют акваторию Чёрного моря», – говорится в материалах токсикологического исследования автономной некоммерческой организации «Безмятежное море», опубликованных в научном сборнике «Труды Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН».

По словам морских биологов, экстремально высокие концентрации ДДТ регистрировали в зоне деятельности Феодосийского порта, там же фиксировали максимум по ПХБ.

Хлорорганические соединения, которые попадают в море со стоками сельхозугодий, речными водами, промышленными отходами и при переносе в атмосфере, плохо растворяются в воде и хорошо в растворителях органического происхождения, например, жирах. Когда они попадают в воду, то остаются в ней достаточно длительное время, при этом активно накапливаясь в различных организмах (водорослях, рыбе и животных).

«Хищники, стоящие на вершине пищевой цепи, питаются загрязненной рыбой, благодаря чему отравляющие вещества достигают очень высоких концентраций в их организмах (подкожном жире) и при быстрой потере жира, например, во время размножения или нехватке корма, ведут к отравлению. Кроме того, у таких дельфинов значительно подавляются иммунные реакции и снижается репродуктивный успех», – рассказали «Новому Дню» авторы исследования.

Аналогичные, а порой еще более серьезные проблемы, могут возникнуть и у людей, регулярно употребляющих рыбу и морепродукты из Черного моря.

«Ядовитое действие всех хлорорганических ядохимикатов проявляется тошнотой, рвотой, головной болью, слабостью, судорогами и падением сердечной деятельности. При хроническом отравлении ДДТ человек жалуется также на отсутствие аппетита, бессонницу, раздражительность, тремор, нарушения функции ЖКТ, проблемы с почками и печенью. Кроме того, ХОС обладают выраженными мутагенными и канцерогенными свойствами», – рассказали в «Безмятежном море».

К тому же, в более значительной степени, чем ХОС, в морских животных накапливаются тяжелые металлы и другие высокотоксичные вещества. В черноморской рыбе находят, в частности, медь, цинк, свинец, ртуть, кадмий и мышьяк.

«Высокие концентрации ХОС регистрируются в организмах высоких уровней пищевой цепи, то есть в хищных рыбах, причем в наибольшей степени – в их печени. Повышенные концентрации ядохимикатов наблюдаются у видов с высоким содержанием жира в мышцах, например, в мышцах сельди и хамсы отмечены значительные концентрации ГХБ и ПХБ. Такие рыбы, как камбала, пиленгас и бычок, накапливают устойчивые пестициды, связанные с донными отложениями», – сообщили морские биологи.

Отметим, что, по данным Росрыболовства, в 2018 году в Азово-Черноморском бассейне выловили 75 тысяч тонн рыбы и других биоресурсов.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 19.02.19

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