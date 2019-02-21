На Крымском мосту произошло ДТП с пострадавшими

На автодорожном мосту через Керченский пролив фура въехала в легковой автомобиль.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

До столкновения легковой автомобиль находился на проезжей части без движения. В результате ДТП пострадали два человека.

Прибывшим на место сотрудникам аварийной службы пришлось использовать спецсредства для деблокирования раненой женщины.

«Водитель грузового автомобиля MAN совершил столкновение со стоящим на проезжей части автомобилем Chery Amulet. В результате ДТП пострадали два человека. Сотрудниками МЧС проведена деблокация пострадавшей», – доложили в ведомстве.

О тяжести состояния раненых в столкновении не сообщается.

Также не уточняется причина остановки легкового автомобиля на проезжей части.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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