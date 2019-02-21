Молодой турист погиб на верхнем плато Чатыр-Дага

В одной из расщелин верхней части плато Чатыр-Даг спасателями найден молодой человек без признаков жизни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Тело мужчины 23 лет было найдено в районе Холодного кулуара горы. Холодный кулуар – один из «коридоров», по которому можно достигнуть второй высоты верхнего массива плато Чатыр-Даг – горы Ангар-Бурун.

«Сегодня утром в службу спасения поступил сигнал о том, что требуется помощь спасателей в поиске молодого человека 1996 года рождения. Сигнал поступил от матери пострадавшего, которая сообщила, что парень ушел 20 февраля в район Ангарского перевала и не вернулся. Связь с ним отсутствует», – объяснили в пресс-службе.

В предполагаемый район бедствия была направлена поисково-спасательная бригада МЧС Крыма в количестве 11 человек на 3 единицах техники повышенной проходимости. Вместе с группой направились, сотрудники главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Спустя 3 часа с начала проведения поисковых работ от спасателей поступила информация о том, что в районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг в труднодоступном месте был обнаружен пострадавший без признаков жизни. Для проведения работ по подъёму тела привлечены дополнительные силы», – уточняется в сообщении.

В данный момент по факту гибели человека проводится расследование.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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