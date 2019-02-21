Учёные Крыма заявили о возможности поднять из глубины полуострова огромные объёмы воды

Крымские учёные заявили о наличии в России специального оборудования, с помощью которого можно найти на полуострове воду в огромных объёмах, а также другие ценные ресурсы на глубине в нексолько тысяч метров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции в Симферополе сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

Учёный рассказал об успешно завершившемся экспериментальном опыте семь лет назад в Бахчисарайском районе.

Тогда, на определённой в результате научных изысканий площадке специалисты пробурили три скважины глубиной до 1000 метров. В результате была обнаружена вода в объёмах, достаточных для полного обеспечения трёх посёлков .

«Исходя из этого, мы подготовили серьезный проект и программу, в рамках которых, совместно с Севастопольским госуниверситетом собираемся еще раз провести исследование. Сегодня пришла пора «просканировать» Крым новыми методами и новой аппаратурой, чтобы найти ту воду, которой может хватить для питья в Крыму», – заявил Паштецкий.

Новая технология уже представлена в правительство, где идёт активное обсуждение вопросов финансирования научно-поисковых работ для определения по всему Крыму площадок с «глубокими водами» под бурение пробных скважин.

Несмотря на то, что изыскательские работы потребуют значительных финансовых вложений, найденные объёмы воды смогут окупить любые затраты, а главное – навсегда избавить Крымский полуостров от водного дефицита, резюмировал учёный.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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