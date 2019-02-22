В Крыму ответили на планы Украины подать в суд из-за Крымского моста

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк ответил на заявление так называемого прокурора Крыма от Украины Гюндуза Мамедова о том, что Киев намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) из-за строительства Крымского моста.

«Они сами себе противоречат: сначала говорят, что моста нет, а потом – что конструкция якобы портит экологию», – цитирует Черняка ФАН. Его также удивило желание Киева обратиться именно в МУС, чьё решение не распространяется на Россию. «Получат решение этого суда – и что дальше?» – добавил депутат.

По словам адвоката и юриста-международника Дмитрия Романенко, Россия не признает юрисдикцию МУСа, и никаких юридических последствий украинская инициатива не повлечёт, передает RT. «Если мы говорим о Международном уголовном суде, то для России он не представляет никакого авторитета. Мы не признаём его юрисдикцию, этот суд зарекомендовал себя абсолютной конторой-пустышкой. Я напомню, что его не признают и Соединённые Штаты. Так что в данном случае какие-то обращения Украины по поводу действий России на российской же территории – это не более чем сотрясение воздуха», – сказал он.

Ранее украинская прокуратура открыла дело по статье «Нарушение правил экологической безопасности». Президент страны Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за якобы причинение «экологического ущерба» при строительстве моста еще в 2017 году.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 22.02.19

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