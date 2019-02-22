Обманутых дольщиков Севастополя заселят в построенные с нарушениями дома

Правительство Севастополя готово закрыть глаза на различные нарушения допущенные застройщиками при строительстве домов с долевым участием граждан. К этому губернатора Овсянникова побудила острая социальная обстановка, сложившаяся вокруг нескольких тысяч обманутых граждан, доверивших значительные, а зачастую, и последние средства недобросовестным строителям.

С этой целью правительство направит в заксобрание города проект закона, которым будет разрешено вводить в эксплуатацию возведённые с нарушениями дома. Таких в Севастополе – 28.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании комиссии по градостроительству 21 февраля заявил замгубернатора Севастополя Илья Пономарёв, уточнив, что заселения в квартиры ожидают более трёх тысяч дольщиков.

Отмечается, что во всех спорных случаях нарушения застройщиками допущены ещё при Украине.

«Проблемы в значительной степени связаны с тем, что застройщики нарушали первоначальные параметры застройки, либо последовательность, либо генплан застройки. В связи с этим, правительством Севастополя разработан законопроект, который позволить регламентировать процедуру ввода в эксплуатацию такого рода жилых домов», – сообщил Пономарев и добавил, что уже получено согласование на проект закона от Минстроя РФ.

«Мы как исполнительная власть должны придерживаться закона, в данном случае – это поиск компромисса в отсутствие нормативного регулирования», – добавил чиновник.

Вместе с тем, сообщается, что отдельные нарушения, допущенные при застройке, невозможно подвести под «правовой компромисс». Существуют требования закона, игнорирование которых негативно скажется на строгих строительных нормах страны.

К таким вопиющим нарушениям относится, например, строительство многоквартирных домов на участках, предназначенных строго под индивидуальное строительство. Такие дома ждёт снос в любом случае.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.02.19

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