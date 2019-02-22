В Евпатории врачи устроили стрельбу на глазах у пациентов больницы

В Евпаторийской городской больнице повздорили два дежурных по смене врача. Взаимные оскорбления оказались настолько серьёзными, что один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил в противника.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Между двумя дежурящими на смене врачами произошла ссора. Один из них в ходе конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента», – рассказал аггентсву собеседник.

Сообщается, что пострадавший не получил серьёзных ранений и в состоянии продолжать оказывать помощь пациентам.

Стрелявший сотрудник больницы уже задержан правоохранителями. По факту перестрелки ведётся проверка.

Симферополь, Иван Капустин

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