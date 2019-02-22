На Украине хотят перенести столицу Донбасса из Донецка в Мариуполь

На Украине потребовали от президента Украины перенести столицу одноимённой области из Донецка в Мариуполь, а саму область переименовать в Мариупольскую.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующая петиция зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.

«Предлагаю лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону российских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в его защите от российской оккупации», – говорится в тексте.

«Предлагаю переименовать Донецкую область в Мариупольскую, назначить его (Мариуполь) административным центром бывшей «Донецкой» области. За мужество и стойкость, проявленную во время военных действий по защите Украины и подконтрольных ей территорий, присудить статус города-героя», – утверждает автор петиции Александр Копачов.

Отметим, что украинский статус Мариуполя держится исключительно на штыках киевского режима и на репрессиях СБУ.

Петиция зарегистрирована три дня назад и пока не набирает достаточного количества подписей для официального рассмотрения. Но у инициаторов в запасе есть ещё 86 дней.

Симферополь, Валентин Карамазов

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