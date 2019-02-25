Крымские морозы окончательно сдадутся ко Дню женщины

Крымские метеорологи зафиксировали прошлой ночью самую низкую температуру воздуха в текущем осенне-зимнем сезоне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.

Самая морозная ночь на полуострове зафиксирована в Нижнегорском районе – там столбик термометра опустился до минус 15 градусов.

«Абсолютный минимум не был перекрыт, но температура понижалась и была ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Было резкое понижение температур на 10-12 градусов. Температура ночью была от 3 до 13 градусов мороза, а в Нижнегорском зафиксировано 15 градусов ниже нуля. На Южном берегу Крыма ночью было около нуля. 15 градусов мороза в Нижнегорске – это самая низкая температура за всю зиму», – цитирует Степанову Крыминформ.

Судя по прогнозу синоптиков на ближайшее время, холодный рекорд, скорее всего, устоит на зафиксированной вчера отметке.

По словам Степановой, морозы сохранятся до конца февраля, но постепенно начнут ослабевать до 2 – 7 градусов холода ночью и от минус 2 до плюс 3 – днём.

«О начале марта говорить еще сложно, но ориентировочно можно сказать, что в первые дни еще сохранится холодная погода. Вероятны небольшие осадки. Хотя, возможно, 1 марта будет кратковременное потепление. Осадки могут быть в виде дождя и снега», – прогнозирует Степанова.

Синоптик отметила, что долгожданного весеннего тепла крымчане дождутся не раньше 8 марта.

Симферополь, Иван Капустин

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