Экс-командир севастопольского «Беркута» припомнил непрофессионализм и нерешительность симферопольским коллегам

Решение забаррикадироваться на своей базе в Симферополе в феврале 2014-го после возвращения из Киева могли стоить многих жизней крымских «Беркутовцев». В то же время, отказ в помощи севастопольским коллегам, не позволил последним быстро занять намеченные позиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил бывший командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин.

По словам Колбина, украинским экстремистам и радикалам ничего не стоило скрытно окружить и поджечь здание вместе с бойцами-симферопольцами.

«Мне было обидно в том плане, что симферопольский «Беркут», они забаррикадировались у себя на базе, у них база небольшая, в свое время они базировались на территории бывшего детского садика, завезли туда песок, 40 тонн песка и так далее. Как командир, я понимал, что это тактически неверно. Спецназ должен маневрировать, совершать диверсии какие-то, спецназ должен делать провокации какие-то и так далее. Забаррикадировавшись в пункте постоянной дислокации на своей базе, их бы просто сожгли коктейлями Молотова», – цитирует Колбина «ПолитНавигатор».

Кроме того, запросы севастопольского «Беркута» о помощи в ответственные моменты – руководство симферопольских милиционеров оставляло без ответа.

«С 26-го на 27-е, когда мы выдвинулись в Симферополь, два раза я обращался к командиру симферопольского «Беркута», чтобы он помог, выделил несколько групп людей, чтобы они помогли провести подразделения к объектам государственной важности. Но такого отклика мы не получили. Мы потеряли время, проведя спецподразделения к Совмину, к Главпочтамту и так далее. И потом колонна собралась уже на окраине города и выдвинулась дальше», – поделился воспоминаниями Колбин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.02.19

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