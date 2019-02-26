В Киеве на выставке Шевченко десять дней не замечали уничтоженные портреты Тараса Шевченко

Киевлян не взволновали варварски уничтоженные 17 февраля портреты с изображением украинского народного поэта Тараса Шевченко на выставке в вестибюле одноимённой станции метро.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», последствия вандализма случайно обнаружил накануне один из местных художников, который участвовал в оформлении станции стилизованными портретами известного поэта.

Сообщается, что в числе пострадавших оказались картины художника Александр Грехова, который первым и заявил в полицию.

По словам начальника управления полиции Киевского метрополитена Павла Никонова, никто не обращался к ним с просьбой о возбуждении дела и поиску злоумышленников.

«Заявление Грехова поступило к нам только вчера. По его заявлению мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за ст. 194 (сознательное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса, на данное время досудебное следствие продолжается», – сообщил Никонов.

Сегодня стало известно, что открыто уголовное производство по факту уничтожения выставки Тараса Шевченко на станции его имени.

Начальник полиции метрополитена отметил, что о подозреваемых и мере их ответственности говорить пока рано, так сначала специалисты должны установить материальную ценность уничтоженных произведений искусства. Кроме того, необходимо выяснить мотивы самого правонарушителя. Опросить возможных свидетелей и опросить других пострадавших художников, учитывая, что часть картин просто исчезла.

Предварительно под подозрение попал националист Юрий Павленко («Хорт»). Сейчас следователи как раз высяняют, чем вызвано такое поведение возможного злоумышленника.

Симферополь, Валентин Карамазов

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