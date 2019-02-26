Фикс воспел Константинова и Аксёнова так, что померкли Путин и Шойгу

26-27 февраля 2014 года Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов проявил мудрость ленинского масштаба, а лидер общественного движения «Русское единство» Сергей Аксёнов пробудил народ Крыма.

И расцвела Русская весна.

А прибывшим невесть откуда «вежливым людям» оставалось только скромно прогуляться по совмину и парламенту да заняться водружением флагов на шпилях центральных госучреждений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такая картина невольно сложилась у телезрителей, слушавших вчера воспоминания зампреда Госсовета Крыма Ефима Фикса в эфире телеканала «Крым 24» по поводу пятой годовщины событий возле Верховного Совета Крыма.

«Мы сидели в зале Верховного Совета на тот момент и голосовали, очень важное состояние. Вспомню одну историю – Ленин сказал шесть слов и перевернул мир. Константинов сказал пять слов: «Верьте мне, все будет хорошо». И мы голосовали. На улице стояло ополчение, которое обеспечивало нам это голосование», – ударился в воспоминания Фикс.

Другая часть похвал досталась нынешнему председателю правительства Сергею Аксёнову.

«Два человека – один на улице поднял народ, второй в зале обеспечил правовую чистоту, легитимность решения вопроса… Сошлись два лидера – Аксенов и Константинов, которые сумели мобилизовать людей каждый на своем участке и сделать легитимность», – поведал Ефим Фикс крымчанам – живым свидетелям и участникам тех событий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.02.19

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