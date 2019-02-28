«Остаточно прощавай!» Крым и Севастополь в целом интегрировались в Россию

Процесс интеграции Крыма и Севастополя в российское правовое, политическое, экономическое и общественное пространство в основном завершён. Вековая культурная идентичность вновь обрела общий нерушимый фундамент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель России при этой организации Дмитрий Балакин.

Балакин заявил, что все, кто не признаёт этого факта, проявляют крайнее неуважение к миллионам жителей полуострова, сознательно и добровольно сделавших свой выбор в пользу воссоединения с Россией.

В этом свете, любые разговоры об «аннексии» и необходимости «вернуть полуостров» Украине, а тем более применение к крымчанам ограничительных мер – являются крайне неуместными и неприемлемыми ни в правовом, ни в гуманистическом смысле.

«Теперь же людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор. На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе. Жителям Крыма отказывают в визах, множатся ограничения на работу международного бизнеса на полуострове», – подчеркнул российский дипломат.

Вместе с тем, по словам Балакина, никакие искуственно чинимые Западом препятствия уже не смогут обратить вспять состоявшуюся реальность.

«Так что жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена. Те, кто не верит, может сам посетить республику Крым и Севастополь и убедиться в этом. Конечно, еще много нужно сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Работа продолжается», – заключил Балакин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.02.19

Подрядчики надули правительство Крыма на сумму около миллиарда рублей по ФЦП. / Помилованный Чийгоз не унимается: Вернусь строить новый Крым, где ждёт немало достойных братьев. / Украина готова отказаться и от следующего Евровидения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»