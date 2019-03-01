Мнение Лукашенко по Крыму больше интересует Украину, чем Россию

Президент России Путин ни разу не побеспокоил «Бацьку» намёками на необходимость признания российского Крыма со стороны Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сам Александр Лукашенко на встрече со СМИ.

Президент Белоруссии благодарен Путину, что тот не стал ставить его в неловкое положение и заставлять определяться в вопросе «чей Крым?".

«Нет, у нас таким тем не проскальзывало (о признании Крыма). Я даже вам сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти проблемы – Крыма, Донбасса изначально, как только они появились. И у нас полное понимание, взаимопонимание, и я благодарен Путину за его понимание моего положения», – объяснил Лукашенко.

Вместе с тем, белорусский лидер отметил, что как раз украинские политики и СМИ постоянно одолевали его вопросами по Крыму.

«Окружили западные и украинские журналисты, сотни человек. И начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым – российский или украинский. Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему», – вспоминает Лукашенко.

Тогда белорусский президент решил озадачить назойливых журналистов «Незалежной» встречным вопросом о количестве защищавших и погибших за Крым самих украинцев. Готовых внятно ответить среди них не нашлось.

«Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного. Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса. И для них это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, что, если это ваше, умирайте, воюйте за этот клочок земли… Поэтому я свою позицию высказал», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Симферополь, Иван Капустин

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