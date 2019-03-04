На корабле ЧФ РФ погиб военнослужащий

Военнослужащий Черноморского флота России погиб, упав с палубной надстройки корабля, находящегося на ремонте в доке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее сообщалось, что трагический случай произошёл на фрегате «Адмирал Григорович».

По информации представителя командования флота, Севастопольский гарнизон совместно с правоохранителями начали проверку по факту гибели российского военного. Предварительно речь идёт о «личной неосторожности» погибшего.

«По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Выясняются все обстоятельства происшествия», – ссылается Крыминформ на командование Севастопольского гарнизона.

«Адмирал Григорович» – головной корабль проекта 11356 был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 18 декабря 2010 года. В состав Черноморского флота вошёл в марте 2016 года.

Фрегат оснащён ракетными комплексами «Калибр».

«Адмирал Григорович» совершал пуски крылатых ракет «Калибр» из Средиземного моря по террористическим группировкам в Сирии в ноябре 2016 и в июне 2017 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.03.19

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