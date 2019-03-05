В Севастополе прокурорский мошенник отбыл в колонию без жены-соучастницы

В Севастополе вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудника прокуратуры и его супруги за мошенничество в особо крупном размере.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

«Севастопольский городской суд назначил бывшему сотруднику прокуратуры 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за совершение мошенничества в особо крупном размере с использованием должностного положения. Его супруга, являвшаяся соучастницей преступления, приговорена к 3 годам лишения свободы условно», – сообщают в суде.

«Установлено, что подсудимый располагал информацией о наличии в деятельности одной из строительных фирм Севастополя нарушений миграционного и земельного законодательства. При личной встрече с учредителем ООО он потребовал вознаграждение за решение данных вопросов, в противном случае обещая принять меры прокурорского реагирования и создать препятствия в работе компании.

Подсудимый действительно работал сначала помощником прокурора Гагаринской районной прокуратуры, а затем – на аналогичной должности в прокуратуре Севастополя, но в его компетенцию не входили функции надзора, то есть он не мог оказать противодействия расследованию нарушений законодательства. Потерпевшие об этом не знали и передали фигуранту дела 310 тыс. рублей.

Также подсудимому стало известно, что инспектором Севземконтроля вынесено предписание о сносе самовольных строений, возведённых на земельных участках тех же потерпевших. По предложению подсудимого участки были переоформлены на его супругу, это якобы должно было воспрепятствовать осуществлению сноса. Как установила судебная экспертиза, стоимость имущества составила 26 млн. рублей.

Впоследствии супруга прокурора потребовала заплатить 10 млн. рублей, угрожая переоформить участки на третьих лиц. Потерпевшие обратились в суд с гражданскими исками, сделки купли-продажи признана судом мнимыми», – рассказали в пресс-службе суда.

Бывшему сотруднику прокуратуры после отбытия основного наказания запрещено занимать должности в органах власти в течение 2 лет 9 месяцев. Сохранён арест, наложенный на имущество супругов – 6 земельных участков со зданиями, находящиеся за пределами Крыма.

Приговор вступил в законную силу 5 марта 2019 года.

Ранее вступило в силу решение суда по гражданскому делу о сносе здания, в котором выявлены нарушения градостроительного и земельного законодательства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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