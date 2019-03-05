В Крыму провалившегося в старые каменоломни керчанина достали на пятые сутки

Сотрудники МЧС Крыма совместно со спелеологами в результате оперативной поисково-спасательной операции извлекли мужчину, случайно провалившегося в одну из шахт «Старокарантинских каменоломен», где в довоенные годы в промышленных масштабах добывался известняк.

До этого мужчина провёл в холоде и темноте полные четверо суток.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

Сигнал о происшествии поступил от местной жительницы, которая сообщила, что у неё «под домом» слышны шумы и призывы о помощи.

«В течение 15 минут группа обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи в одном из туннелей каменоломни. В 12.10 пострадавший мужчина, 1972 года рождения – житель города Керчи, был эвакуирован из опасной зоны и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. После медицинского смотра стало известно, что его здоровью ничего не угрожает», – сообщили в МЧС.

По словам пострадавшего, 1 марта он пошёл по тропе вдоль Аршинского кладбища, но на одном из участков неожиданно сорвался в шахту и очутился под землёй в глухой замкнутой нише в Старокарантинских каменоломнях.

Поскольку в шахте полная звукоизоляция, отсутствует сигнал мобильной связи и туда не проникает свет, пострадавший не смог ни дозвониться, ни разглядеть кого-нибудь на поверхности.

В результате мужчина четверо суток предпринимал безуспешные попытки самостоятельно выбраться из катакомб, пока, по счастливой случайности, на его крики не откликнулась местная жительница.

В спасении керчанина были задействованы отделение 17-й пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым и местный общественный спелеологический отряд.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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