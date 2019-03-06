В Крыму военнослужащий получил 5 лет «строгача» за смертельный удар незнакомцу

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который вступился за девушку и нанес мужчине смертельный удар возле одного из ночных клубов Симферополя, сообщили в пресс-службе суда.

Суд квалифицировал действия военнослужащего как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: Крымский гарнизонный военный суд

«Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2017 года, военнослужащий, находясь около одного из симферопольских ночных клубов, стал свидетелем конфликта: парень ударил девушку ладонью по лицу. Желая проучить обидчика дамы, военнослужащий нанес ему один удар кулаком в левое ухо. Мужчина упал, ударился головой об асфальт. Через 10 дней после случившегося он скончался», – говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

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