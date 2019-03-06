В Крыму появится информационное агентство на украинском языке

Информационный сайт «Переяславська рада 2.0» на украинском языке начнёт работу в ближайшее время на Крымском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Елизавета Глущенко.

«Появление в Крыму нового информационного сайта на украинском языке «Переяславська рада 2.0» важное событие для всех. Ресурс даёт возможность всем живущим в Крыму украинцам получить на родном языке сведения о значимых событиях в республике. На полуострове проживает более 290 тыс украинцев – это практически 16% от всего населения Крыма», – отметила замминистра.

На сайте pereyaslavskayarada.com, кроме новостей, будет несколько разделов об украинской и крымской культуре, традициях, литературе и исторической памяти.

«Этот сайт доступен как на территории Украины, так и в других странах. Появление сайта напрочь убирает все голословные обвинения наших недоброжелателей о том, что использование украинского языка подвергают в Крыму каким-либо ограничениям. Наоборот руководство республики уделяет большое внимание развитию всех государственных языков», – уточнила Глущенко и добавила, что в создании сайта принимала активное участие Украинская община Крыма, а деятельность интернет-ресурса послужит дополнительным шагом к объединению народов исторической Руси.

В свою очередь, руководитель Украинской общины Крыма и главный редактор сайта Анастасия Гридчина добавила, что на сайте завершаются последние технические подготовительные работы и в течение ближайшей недели-двух интернет-ресурс можно будет найти через все поисковые системы.

«Теперь мы сможем получать информацию на украинском языке. Мы ставим задачу по подготовке собственных материалов, репортажей. У нас есть команда молодых амбициозных ребят, которые готовы ее реализовывать. Также мы договорились о сотрудничестве с нашими крымскими информационными агентствами, которые будут предоставлять оперативные репортажи», – рассказала Гридчина, добавив, что теперь все украиноязычные пользователи полуострова и других стран получат объективную и достоверную информацию об Украине и Крыме.

К информационному взаимодействию с новым крымским украиноязычным информ-агентством подключены независимые журналисты Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии и России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

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