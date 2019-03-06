Украинский юрист: Киев по праву заслужил ненависть Крыма и Донбасса

Крым и Донбасс вместе с их жителями не нужны Украине, так как это абсолютно чуждые и неподконтрольные Киеву территории.

Но киевскому режиму для выживания как воздух нужна война в Донбассе и непрекращающийся конфликт на крымской границе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью YouTube-каналу «Klymenko Time».

«Сильная армия» – абсолютно мифологизированная история. Каждый десятый увольняется из армии. По данным военного прокурора Матиоса, на 2900 боевых потерь наших ребят приходится десять тысяч небоевых. Десятки тысяч контрактников и остальных уходят из армии. В реестре судебных решений сотни приговоров по дезертирству. Вы видите массу видео, в каких чудовищных условиях находятся люди, а потом вы видите лоснящуюся мордаху Свинарчуков (Олег Свинарчук – организатор коррупционных схем по разворовыванию оборонного бюджета – «НД»), которые рассказывают, что всё хорошо и «армия, мова, вира».

Прекратите это слушать, это всё – камуфляж для перепрятывания награбленного. В этом «армия, мова, вира» нет ничего искреннего. Я знаю почти всех этих людей лично, это русскоязычные люди, у которых одна прямая кишка через рот в кошелёк, которые до сих пор никак не наедятся. Они разделяют нас, чтобы править, они разжигают эти искусственные конфликты. Для них «армия» – это мифологизированная штука, это война и военные, на которых они зарабатывают, а «мова и вира» – это нечто из оперы «хлеба нет, жуйте зрелища», но уже зрелища какие убогие!» – возмущена экс-министр юстиции.

«Власти ни Крым, ни Донбасс не нужны, потому что это территории электорально неподконтрольные, это территории, которые искренне ненавидят эту власть и имеют на это полное право. Кроме того, к этому невероятный бонус – это война, заработок на войне и контрабанда.

Война для них – это бизнес, а отчуждение наших территорий – это счастье. Счастье, которое позволяет удерживаться и оправдывать любые ошибки в своих креслах», – цитирует Елену Лукаш «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

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