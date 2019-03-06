Создатель Монумента Славы умер во Львове в день сноса памятника националистами

Во Львове умер 76-летний архитектор Аполлон Огранович – ровно в тот день, когда националистам с третьей попытки удалось свалить Монумент Славы советским воинам – победителям нацизма в Великой Отечественной войне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Страна».

«Символическое совпадение – сломали Монумент Славы и в тот же день умер его автор. 6 марта его похоронили», – рассказал изданию друг архитектора львовский пенсионер Александр Хохулин.

Часть населения Львова приняла это известие как плохой знак для города.

«Огранович проектировал очень много и разного, в разных городах Союза. Поставил много памятников. Во Львове можно упомянуть ещё памятник врачам перед Мединститутом и всю прилегающую площадь», – рассказал Хохулин.

Дружившие с архитектором жители Львова рассказали, что автор очень переживал за снос памятника. Ограновича увезли в больницу, где он умер в тот день, когда с третьей попытки свалили созданный им монумент.

«Представитель Ограновича в суде от его лица пробовал отстоять сохранение монумента, но тщетно», – сообщил другой львовянин Анатолий Короленко.

Ветераны города также безуспешно пытались отстоять памятник. Однако не имея никакой возможности повлиять на власти, просто приходили к монументу, чтобы последний раз поклониться ему перед неминуемым сносом.

Многие отметили, что «плохое состояние сооружения» как повод для сноса монумента не выдерживает критики, так как повалить его удалось лишь с третьей попытки.

«Просто за памятником нужно было ухаживать, чинить, а этого не делали. Ни областной, ни местной власти не было никакого дела», – рассказала горожанка Галина Чайка, член львовской организации ветеранов, которая участвовала в уборке вокруг памятника и его покраске в прошлом году вместе с ветеранами, их детьми и внуками.

«Ветераны, которым по 80 лет, на коленях чистили траву между плитами. Для них снос стелы – большой удар», – с грустью заключает Чайка.

Архитектор Огранович. Фото: Семейный архив. С сайта «Страна»

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