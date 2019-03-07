Классическая Украина сгинет, расколовшись на враждебные галицкую и русскую части

Историческая Украина классической культуры скоро перестанет существовать как единое государство из-за навязывания киевским режимом всей стране крайне русофобского и агрессивного западно-украинского «галичанского» национализма бандеровского извода.

Таким образом, вместо единой украинской нации, на территории сегодняшней «Незалежной» останутся западно-украинская и враждебная ей восточно-русская идентичности в рамках собственных государственных образований.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупреждает бывший советник президента Ющенко, украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «UKRLIFE.TV».

«В пределах территории современной Украины мы нацию не построим. Мы можем построить только несколько наций: одну западноукраинскую, а другой будет русская нация Восточной Украины. Мы уже сейчас их разделяем, потому что чем больше мы будем навязывать эту провинциальную, региональную западноукраинскую модель нации на всю остальную территорию, тем больше мы будем людей от этого отвращать, и они поневоле будут становиться другими националистами, более пророссийскими», – рассуждает политолог.

Карасев не сомневается, что к неминуемому расколу государства ведёт именно крайний радикальный западно-украинский национализм, тогда как сохранить единство страны можно только мягким национально ориентированными методами, интегрирующими в общую нацию всех граждан Украины, какими бы разными они ни были.

«Нам нужен мягкий национализм, включающий и инклюзивный, а не исключающий, эксклюзивный национализм, который исключает всех: если ты не говоришь на каком-то языке, который кому-то нравится, значит ты уже какой-то недоукраинец, или ещё по каким-то мерилам», – призывает, продолжая на что-то надеяться, эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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