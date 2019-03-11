Муж Поклонской пригрозил Навальному лишением «крохотного достоинства»

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев отреагировал на уничижительную критику оппозиционера Алексея Навального в адрес своей супруги сатирическим стихотворением собственного сочинения.

Ранее Навальный на своём YouTube-канале высмеял информацию экс-прокурора Крыма о том, что у неё имеются сведения компрометирующего характера на депутатов Госдумы. Навальный, называющий себя реальным разоблачителем коррупционеров, потребовал опубликовать эти данные.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», муж Поклонской вступился за супругу на презентации её книги «Крымская весна. До и после» в Ливадийском дворце в Крыму.

«Он (Навальный) как-то странно кривлялся, у меня другого слова нет, просто кривлялся на своем канале. Он сказал, цитирую: «Выяснилось, что Натусик – наш крохотусик – насобирала какой-то компроматик и написала об этом в книге». Буквально после этого у меня совершенно невольно родилось стихотворение», – цитирует Соловьева Крыминформ.

Далее супруг Поклонской продекламировал присутствующим стихотворение «У Лехи – крохотусик», в котором намекнул на полную несостоятельность Алексея Навального во всех смыслах – и как оппозиционера, и как мужчины. Кроме того, Соловьёв допустил потерю Навальным «мужского достоинства», если он продолжит «стебать» его жену.

«У Лёхи – крохотусик, но это не беда, зато к борьбе с коррупцией готовый он всегда.

Там никому не нужен огромный причиндал: мусолишь информацию – кто сколько кому дал.

К концу программы Лёшенька себя сам возбудил: какой-то полный список он огласить просил.

Как мнительный хозяин полянку бережёт и думает, над всеми последним он поржёт.

Не думай, Лёха, много, вали дерьма полней! С него похлёбка мутная забродит без дрожжей.

Разбрызгивай по ложечке и исполняй заказ. Какой ты честный парень – продемонстрируй враз.

В планах у «Лошарика» у власти всё забрать. Есть много дам, желающих за это приласкать.

Но если будешь Лёшенька мою жену стебать – то можешь и достоинство мужское потерять.

Расследовать Коррупцию – не поле боронить: любой высокий рейтинг грозится обронить.

Но не дай бог, Алешенька, твои во власть придут: они по своей мерзости всех прежних превзойдут», – зачитал Соловьёв под одобрительную улыбку Поклонской и добавил: «Это привет Алексею Навальному от меня».

Сама Поклонская объяснила отсутствие фамилий коррупционеров в своей книге тем, что до полного расследования и приговоров судов считает себя не в праве их публиковать.

«Все факты указаны в книге. Но фамилии называть я не имею права. Я – выходец из прокуратуры. Если человек не признан судом виновным, то я не могу называть эти фамилии. Нужно провести проверку. А проверку проводят по решению комиссии специальные органы – правоохранительные, органы прокуратуры, спецслужбы. Мной и были направлены все материалы в компетентные органы. Каков результат этих проверок, к сожалению, я не могу узнать, потому что мою комиссию после направления всех материалов в компетентные органы реорганизовали», – пожаловалась на презентации депутат Госудмы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.03.19

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